Lega Serie A, i record della 23° giornata: da Dybala ad Allegri

L’Inter ha vinto tutte le prime sei gare disputate nel 2024 tra tutte le competizioni, i nerazzurri hanno ottenuto sei successi nelle prime sei partite in un singolo anno solare per la terza volta nella loro storia (dal 1929/30), dopo il 2007 e il 1943. L’Inter ha guadagnato almeno 57 punti dopo 22 gare stagionali per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2006/07 (60 punti in quel caso con Roberto Mancini in panchina).