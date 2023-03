Lega Serie A, i record e le curiosità della 24esima giornata

La Lega Serie A ha pubblicato una nota sui record e le curiosità della giornata di campionato appena conclusa

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sull'ultima giornata di campionato. Protagonista anche la Juventus, con la vittoria nel derby: "Il Napoli ha vinto 21 delle prime 24 partite di una singola stagione per la prima volta in Serie A; superato il precedente record di 20 vittorie allo stesso punto del torneo maturato nel 2017/18. A partire da gennaio 2023 il Napoli ha segnato 21 gol in Serie A; nei cinque maggiori campionati europei, nessuno ha segnato di più nel periodo (21 anche per il Monaco). Sei degli ultimi 12 gol realizzati dal Sassuolo in Serie A sono arrivati su palla inattiva (tre su rigore e tre su calcio d’angolo).

Nonostante la sconfitta Il Lecce ha ottenuto 27 punti in questo campionato, da neopromossa solamente nel 1999/00 ne ha conquistati di più a questo punto del torneo (28). L’Inter non ha trovato la rete in due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2018 (tre in quell’occasione). Il Bologna ha vinto due gare di fila contro l’Inter in Serie A al Dall’Ara per la prima volta dal 1999. Antonio Candreva (75 gol, 77 assist) è diventato il terzo giocatore ad avere all’attivo almeno 75 reti e 75 assist in Serie A da quando Opta raccoglie il dettaglio dei passaggi vincenti (dal 2004/05), dopo Francesco Totti e Marek Hamsik. Con Cragno salgono a 22 i giocatori italiani differenti utilizzati dal Monza in questo campionato: la squadra biancorossa è quella che ne ha schierati di più in questa Serie A (21, almeno sei in più di qualsiasi altra squadra). Lo Spezia ha disputato la sua 100a partita in Serie A, per un bilancio di 23 vittorie, 26 pareggi e 51 sconfitte. Il primo gol di Nzola è il nono subito dall`Udinese nel primo quarto d`ora di gioco, più di qualsiasi altra squadra in questo campionato.

Il Milan ha ottenuto quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni senza subire alcun gol per la prima volta da febbraio 2018 (cinque in quel caso, tre in Serie A e due in Europa League). Quella contro l'Atalanta è stata la partita numero 800 per Stefano Pioli da primo allenatore, di queste 169 alla guida del Milan. La Fiorentina ha vinto due partite consecutive senza subire gol contro il Verona per la terza volta in Serie A, dopo quelle del 1978/79 e del 1969/70. Dalla stagione 2004/05, Cristiano Biraghi è il giocatore che ha segnato da più lontano su punizione diretta nel massimo torneo italiano. La Sampdoria ha subito otto gol in questo campionato di Serie A a partire dal minuto 80: soltanto Empoli e Verona (nove) hanno fatto peggio nel torneo in corso. La Lazio ha allungato a 17 la striscia di partite casalinghe senza sconfitte contro la Sampdoria in Serie A (14V, 3N), riuscendo a mantenere la porta inviolata nelle ultime tre. La Cremonese ha vinto un incontro di Serie A per la prima volta dal 31 marzo 1996 (Padova-Cremonese 1-2). Daniel Ciofani (luglio 1985) è il giocatore più anziano con almeno quattro reti segnate nei maggiori cinque campionati europei in corso. La Juventus è imbattuta negli ultimi 16 derby di Torino in Serie A (12V, 4N); sette degli ultimi 11 gol segnati dai bianconeri contro i granata sono arrivati negli ultimi 20’ di gioco. Era dal 25 gennaio 1995 che il derby tra Juventus e Torino non vedeva segnare almeno quattro gol nel 1° tempo: all`epoca andarono a segno Rizzitelli (doppietta) e Angloma per i granata e Vialli (doppietta) per i bianconeri".