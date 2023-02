Lega Serie A, focus sulla classifica del Campionato Primavera

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sul campionato Primavera e sulla classifica del torneo, parlando anche della Juventus. Ecco la nota del massimo organismo calcistico in Italia, che si sofferma sul periodo negativo della Vecchia Signora, sconfitta in casa per 5-1 dalla Fiorentina, passo falso che costa i primi posti in classifica per i ragazzi di Paolo Montero: "Si conclude con sei squadre concentrate in tre punti in vetta alla classifica il girone d`andata del Campionato Primavera 1 TIM.