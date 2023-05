Lega Serie A, i record della 33esima: Milik protagonista

La Lega Serie A ha pubblicato una nota con tutti i record che potrebbero essere raggiunti nella trentatreesima giornata di campionato. Milik , calciatore della Juventus , è ad un passo dei 50 gol. Ecco la nota: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso di questo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: Mario Pasalic (attualmente a quota 99) è vicino a registrare 100 vittorie in tutte le competizioni con l'Atalanta. La prossima sarà la presenza numero 100 di Sebastiano Luperto in Serie A TIM.

Luka Jovic (49) è vicino a essere coinvolto in 50 reti nei cinque grandi campionati europei. Se l'Inter dovesse vincere contro l'Hellas Verona Danilo D'Ambrosio registrerebbe 150 vittorie in tutte le competizioni con i nerazzurri. La prossima sarà la panchina numero 100 di Simone Inzaghi in tutte le competizioni con l'Inter.

Arkadiusz Milik (49) è vicino a essere coinvolto in 50 reti in Serie A TIM. Vincendo contro il Sassuolo, Maurizio Sarri raggiungerebbe quota 150 vittorie da allenatore in Serie A TIM. La prossima sarà la 450ª panchina di Stefano Pioli in Serie A. Victor Osimhen (attualmente a quota 45 reti) è vicino a eguagliare George Weah (46) come miglior marcatore africano nella storia della Serie A".