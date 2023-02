Lega Serie A, la Juventus un bunker difensivo nelle top5 leghe

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sulla Juventus, toccando principalmente il tema della compattezza difensiva.

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sulla Juventus, parlando anche della solidità difensiva dei bianconeri. Ecco la nota: "Con i due gol realizzati contro il Sassuolo il Napoli ha toccato quota 56 reti in campionato, superando il proprio record di marcature all’attivo a dopo 23 gare stagionali in Serie A TIM (55 nella stagione 2016/17). Khvicha Kvaratskhelia (22 anni e 5 giorni) è il 3° giocatore più giovane nella storia del Napoli a tagliare il traguardo dei 10 gol in una singola stagione di Serie A, dopo Attila Sallustro (21 anni e 154 giorni) e Carlo Buscaglia (21 anni e 150 giorni), entrambi nel 1929/30. Il Bologna ha vinto tre trasferte consecutive di Serie A solamente per la seconda volta negli ultimi 58 anni, dopo la striscia del 2015/16 con Roberto Donadoni. Il gol di Abdelhamid Sabiri ha interrotto una striscia di 731 minuti consecutivi in cui la Sampdoria non aveva trovato la rete in casa in Serie A TIM (dalla sfida con il Milan del 10 settembre).

Il Monza ha interrotto un’imbattibilità in Serie A TIM che durava da otto gare di fila (4V, 4N); non perdeva dalla trasferta contro la Lazio del 10 novembre. Per la prima volta dalla ripresa post-Mondiale, il Milan ha vinto due gare di fila in Serie A TIM; prima di questa serie aveva raccolto due punti nelle precedenti cinque gare. Henrikh Mkhitaryan è andato a segno a San Siro in Serie A TIM per la prima volta dal 23 aprile 2022, però in quell’occasione da avversario con la maglia della Roma. Quello di Sandi Lovric è il 100° gol segnato dall’Udinese contro l’Inter in Serie A (alla 100ª sfida tra le due formazioni nella competizione). Il Lecce ha segnato con i suoi unici due tiri nello specchio effettuati nella partita. Alexis Blin ha segnato il suo primo gol in Serie A TIM dopo 21 presenze, diventando l’ottavo marcatore del Lecce in questo campionato.

Con i due gol segnati alla Salernitana Ciro Immobile ha toccata quota 191 gol in Serie A, superando Kurt Hamrin all’ottavo posto nella classifica marcatori all-time della competizione. Luigi Sepe ha parato tre dei sette rigori fronteggiati in questa stagione in Serie A TIM - Nessun portiere ha neutralizzato più penalty delll’estremo difensore della Salernitana nei top 5 campionati europei. Era dal dicembre 2020 che la Fiorentina non restava senza vittorie per sei gare consecutive di Serie A (otto in quel caso, con Giuseppe Iachini e Cesare Prandelli come allenatori nel periodo). L’Empoli è la squadra che ha pareggiato più gare in questo torneo: 10, comprese tre delle ultime quattro (1P). Solamente il Barcellona e Manchester United (18) contano più clean sheet della Juventus tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei contando tutte le competizioni 2022/23 (16). Federico Marchetti (classe 1983) è il quarto portiere più anziano a scendere in campo nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 dopo Gianluca Pegolo (marzo 1981), Diego Lopez (novembre 1981), Pepe Reina (1982). La Roma ha vinto quattro partite casalinghe di fila senza subire gol in Serie A TIM per la prima volta dal novembre 2014 (sei in quel caso). Ola Solbakken è il terzo norvegese a segnare con la Roma in Serie A (John Arne Riise e John Carew gli altri due), e il primo dalla rete di John Arne Riise nel marzo 2010. La Cremonese non ha vinto nessuna delle ultime 30 partite disputate in Serie A (11N, 19P); nessuna squadra ha mai registrato una striscia senza successi più lunga nella massima serie a girone unico (dal 1929/30) - 30 anche per l’Ancona tra il 1993 e il 2004. Antonio Sanabria ha realizzato contro la Cremonese il primo gol su calcio di rigore in Serie A TIM".