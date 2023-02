Lega Serie A, il focus sul derby di Torino: la nota sulla gara

La Lega Serie A ha pubblicato una nota di approfondimento sul derby di Torino tra Juventus ed i granata, in programma questa sera.

La Lega Serie A ha pubblicato una nota sul derby della Mole tra Torinoe Juventus, in programma questa sera. Ecco il comunicato: "Storia e passione in una sola partita: Juventus-Torino è un grande classico dei derby del calcio italiano, fin dalla prima sfida, giocata il 13 gennaio 1907. Martedì sera all’Allianz Stadium andrà in scena il Derby della Mole numero 156 in Serie A TIM: avanti nel bilancio i bianconeri con 75 successi contro i 35 dei granata - completano il quadro 45 pareggi. La formazione guidata da Massimiliano Allegri, dopo lo stop casalingo di fine gennaio contro il Monza di Palladino, arriva alla sfida dopo aver conquistato 9 punti nelle ultime tre giornate di campionato, frutto dei successi contro Salernitana, Fiorentina e Spezia. Il buon momento dei bianconeri è certificato anche dalla vittoria contro la Lazio in Coppa Italia Frecciarossa (ad inizio febbraio) e il passaggio del turno in UEFA Europa League ai danni del Nantes, grazie alla tripletta firmata da Di Maria nel match di ritorno in terra francese che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per gli Ottavi di Finale della competizione europea.

Dusan Vlahovic, Moise Kean e Angel Di Maria sono solo alcuni dei giocatori a disposizione di Allegri in grado di fare la differenza in campo… e i numeri lo confermano. Il serbo classe 2000 è il capocannoniere dei bianconeri con 8 goal realizzati in 14 presenze. Dusan Vlahovic ha deciso con un gol il match d’andata, vinto 1-0 dalla Juventus: nell’era dei tre punti a vittoria solamente tre attaccanti bianconeri sono riusciti a segnare in entrambi i derby di Torino stagionali di Serie A (Vialli nel 1995/96, Higuaín nel 2016/17 e Cristiano Ronaldo nel 2018/19). Prestazioni importanti anche per l’attaccante numero 18 della Juventus, Moise Kean, tra i marcatori dell’ultima partita disputata in campionato, quella contro lo Spezia, vinta poi 2-0. 801 minuti giocati, 21 presenze e 5 goal realizzati nella massima serie in questa stagione, fino ad ora. L`attaccante bianconero ha già realizzato lo stesso numero di reti messe a segno nell`intero scorso torneo di Serie A (cinque reti in 32 presenze). Ma non è finita qui, la Juventus può contare anche su un fuoriclasse assoluto come il Fideo. Angel Di Maria è il giocatore della Juventus che ha partecipato a più gol nel 2023 in Serie A (cinque, grazie a tre reti e due assist): solamente Boga (21) ha mandato più volte al tiro un compagno di squadra rispetto all’argentino (20) nel massimo campionato. Dall’altra parte, invece, Ivan Juric può contare su altrettanti talenti e su una rosa di livello pronta a scendere in campo per disputare un match mai banale in cui in palio non ci sono solo i tre punti, ma molto di più.

Da Antonio Sanabria fino a Aleksej Miranchuck, i Granata arrivano pronti alla sfida, consapevoli dei loro punti di forza. L’attaccante classe 1996 ha messo a segno 5 goal in 18 presenze in Serie A TIM, sono invece 348 i passaggi totali effettuati con una precisione pari al 77%. La rete segnata contro la Cremonese è per Sanabria la prima realizzata allo Stadio Olimpico Grande Torino; l’attaccante non andava a bersaglio in gare interne della massima serie da 393 giorni (contro il Sassuolo il 23 gennaio 2022). «Ci tenevo tanto a segnare, noi attaccanti viviamo per il gol. Sicuramente mi darà molta fiducia» ha dichiarato l’attaccante paraguaiano dopo il fischio finale del match contro la Cremonese. Aleksej Miranchuck è l’altra certezza del Torino: talento russo, gioca, segna e convince, non solo il Club, ma anche compagni e tifosi. Con le sue autorevoli prestazioni trascina la squadra a suon di goal e assist grazie al suo mancino: finora ha collezionato 4 reti e 3 assist a fronte di 1260 minuti giocati. Per lui sono ben 482 i passaggi totali effettuati con una precisione dell’83%. I numeri preannunciano una grande sfida, quella del Derby della Mole, tra Juventus e Torino. Le due formazioni potranno inoltre contare su due pilastri fondamentali: Szczesny da una parte e Milinkovic-Savic dall’altra. Il polacco è a un passo dalle 150 vittorie in Serie A e dalle 100 in maglia bianconera nel massimo campionato, mentre l’estremo difensore serbo è sceso in campo in ogni sfida di Serie A del 2022/2023, sempre da titolare: 2070 minuti giocati e 64 parate totalizzate. Non resta che goderci lo spettacolo, è tutto pronto per il Derby della Mole!".