Lega Serie A, il diario della settimana: ricorrenze importanti per la Juve

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato gli appuntamenti della settimana, con protagonista anche la Juventus . Ecco la nota: "Tra mercoledì e giovedì si definiscono le finaliste della Coppa Italia Frecciarossa, mentre venerdì comincia la 32esima giornata di Serie A TIM Lunedì 24 aprile -1910: l`Inter vince il primo scudetto della sua storia aggiudicandosi la gara di spareggio a Vercelli, contro la Pro, per 10-3, necessaria dopo che al termine del girone finale all’italiana nerazzurri e bianchi erano giunti a pari punti. -1938: l`Inter vince 2-0 a Bari portando a 2 i punti di vantaggio finali sulla Juventus, bloccata nel frattempo sull’1-1 a Milano dal Milan e conquista il quarto scudetto della sua storia -1997: buon compleanno Fabio Depaoli (Hellas Verona) -Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ore 14.00 -Serie A TIM, 31^ giornata, ore 20.45 Atalanta-Roma Martedì 25 aprile -1943 il Torino vince per la seconda volta il titolo di Campione d’ Italia.

Nell’ultima giornata di campionato i granata battono 1-0 il Bari con rete a 4’ dalla fine di Valentino Mazzola mentre il Milan, secondo, prde 3-1 a Livorno. -1990: la Juventus di Dino Zoff vince la Coppa Italia, grazie ad un gol di Roberto Galia che regala la vittoria contro il Milan a San Siro, dopo lo 0-0 della`andata. -2016: la Juventus vince 2-1 a Firenze con i gol di Mandzukic al 39’ e Morata al 83’ e conquista il quinto scudetto consecutivo, 32esimo della sua storia. -1996: buon compleanno Liam Henderson (Empoli) -1998: buon compleanno Arthur Cabral (Fiorentina) Mercoledì 26 aprile -2004: buon compleanno Costantino Favasuli (Fiorentina) -Coppa Italia Frecciarossa, semifinale di ritorno, ore 21.00 Inter-Juventus Giovedì 27 aprile -1941: il Bologna pareggia 0-0 a Trieste alla penultima giornata e si laurea Campione d’ Italia per la quinta volta, con 5 lunghezze di vantaggio sulle due milanesi (Inter k.o. in casa dal Torino per 0-2, Milan vittorioso a casa Juventus per 2-1) -1980: l’Inter, alla terz’ultima giornata di campionato pareggia 2-2 in casa contro la Roma e porta a +5 il proprio vantaggio sulla Juventus vincendo aritmeticamente il suo undicesimo scudetto -1986: la Juventus vince il suo ventiduesimo scudetto battendo 3-2 il Lecce e portando a +4 il vantaggio finale sulla Roma, sconfitta 0-1 dal Como. -1991: buon compleanno Francesco Rossi (Atalanta) -2001: buon compleanno Flavius Daniliuc (Salernitana) -2005: buon compleanno Julius Beck (Spezia) -Coppa Italia Frecciarossa, semifinale di ritorno, ore 21.00 Fiorentina-Cremonese Venerdì 28 aprile -1996: il Milan vince il suo 15° titolo tricolore, battendo a San Siro 3-1 la Fiorentina alla terz’ultima giornata e portando a +9 il vantaggio sulla Juventus, prima inseguitrice. -2003: buon compleanno Duccio Degli Innocenti (Empoli) -Serie A TIM, 32^ giornata, ore 18.30 Lecce-Udinese, ore 20.45 Spezia-Monza Sabato 29 aprile -1934: la Juventus vince il campionato all’ultima giornata, quarto titolo tricolore consecutivo, superando 2-0 la Lazio a Roma con reti di Orsi al 49’ e Borel II all’80’, portando a +4 il vantaggio finale sull’Ambrosiana Inter, battuta 0-1 a Torino dai granata.