Lega Serie A , i record della ventiduesima giornata: per Allegri…

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sulla prossima giornata di campionato. Ecco la nota, con la Juventus e Allegri protagonisti della nota del massimo organismo nazionale: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso di questo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: Quella contro il Torino sarà la partita numero 3000 del Milan in Serie A. L`Udinese (attualmente a 1999 punti) è vicina a raggiungere i 2000 punti in Serie A. La prossima sarà la presenza numero 100 di Danilo in Serie A TIM.

Se la Lazio dovesse vincere contro l`Atalanta, Danilo Cataldi arriverebbe a registrare 100 vittorie in tutte le competizioni con i biancocelesti. Ciro Immobile (attualmente a 189 gol) è vicino a eguagliare Kurt Hamrin (190) in ottava posizione tra i giocatori con più reti segnate nella storia della Serie A. La prossima sarà la vittoria numero 150 di Elseid Hysaj in Serie A TIM.

Hakan Çalhanoglu (48) è vicino a servire 50 assist in Serie A TIM. Scendendo in campo contro la Cremonese, Alex Meret raggiungerebbe le 100 presenze in Serie A TIM. Manolo Gabbiadini (49) è vicino alle 50 reti in tutte le competizioni con la Sampdoria. La prossima sarà la panchina numero 250 di Gian Piero Gasperini in Serie A con l`Atalanta. Contro la Fiorentina Massimiliano Allegri toccherà quota 250 panchine in Serie A con la Juventus. Maurizio Sarri (249) è vicino alle 250 panchine in Serie A".