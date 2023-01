Lega Serie A, il focus sulla nuova dirigenza bianconera: i dettagli

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sulla nuova dirigenza bianconera, parlando anche di Ferrero e Scanavino.

redazionejuvenews

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sulla nuova dirigenza. Ecco la nota: "E` cominciata la nuova era per la Juventus. Da ieri Andrea Agnelli, presidente e Pavel Nedved, vicepresidente, alla guida della società bianconera per quasi tredici anni, non sono più in carica.

Il vecchio management passa le redini al nuovo governo voluto da John Elkann e dalla proprietà. Alla guida ci sono ora il presidente Gianluca Ferrero e l`amministratore delegato Maurizio Scanavino, affiancati dai consiglieri Florianna Vittoria Negri, commercialista, Laura Cappiello, avvocata e Diego Pistone, manager. "Riteniamo di avere l`esperienza, la competenza e la determinazione per difendere la Juventus in tutte le sedi competenti, pensale, sportiva e civile. Lo faremo con rigore e senza arroganza - ha detto il neo presidente Gianluca Ferrero - Rispettiamo chi ci giudica e chiediamo rispetto. Lavoreremo per costruire un futuro della Juventus all`altezza del suo passato".

"Obiettivi e ambizioni non cambiano, in campo e fuori - ha aggiunto il neo ad Maurizio Scanavino - La Juventus è sempre riuscita a coniugare successi sul campo, equilibrio finanziario e grande progettualità commerciale". L`ex presidente ha aperto l`assemblea, chiedendo agli azionisti un minuto di silenzio per ricordare due capitani della Juventus, Ernesto Castano e Gianluca Vialli, scomparsi nelle ultime settimane e ha ringraziato tutti quelli che hanno lavorato con lui in questi 13 anni. Poi il cambio della guardia quando Agnelli ha consegnato a Ferrero la maglia della Juventus con il numero 1 e il nome".