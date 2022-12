Lega Serie A, il focus sui ritiri: Juventus pronta alla gara con l’Arsenal

La Lega Serie A ha pubblicato un report sui vari ritiri delle squadre del campionato italiano. Ecco la nota sulla Juventus : "Altre quattro amichevoli di prestigio in programma sabato 17 dicembre: volerà a Siviglia per affrontare il Betis alle 18.00 l`Inter, rientrata settimana scorsa dal mini ritiro di Malta, mentre la Juventus, che si sta allenando a Torino, si sposterà a Londra per affrontare l`Arsenal alle 19.00. L`Udinese alle ore 20.00, ospiterà alla Dacia Arena l`Athletic Bilbao, mentre il Napoli sfiderà al Maradona il Villarreal alle 20.30.

E` partita per la Turchia la Lazio, che si è data il cambio proprio con il Napoli, rientrato in Italia appena dopo la vittoria nell`ultima amichevole in terra turca contro il Crystal Palace, e ha raggiunto Salernitana e Sampdoria. I biancocelesti martedì alle 16.00 giocheranno contro il Galatasaray, per tornare in campo il 16 dicembre per sfidare l`Hatayspor. La Salernitana giovedì 15 dicembre alle 16.30 giocherà contro l’Alanyaspor, mentre la Sampdoria, che rimarrà a Belek fino al 23 dicembre, affronterà l`Adana Demirspor sempre giovedì 15 dicembre ma alle ore 15.30.