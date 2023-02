Lega Serie A, il diario della settimana: ricorrenze e compleanni per la Juve

La Lega Serie A ha pubblicato una nota con gli appuntamenti della settimana. Diversi i compleanni e le ricorrenze per la Juventus. Ecco il comunicato: "Gli eventi del passato e gli appuntamenti del presente nel nostro diario della settimana che va dal 20 al 26 febbraio Altra settimana ricca di partite con gli ottavi di Champions League e i ritorni dei playoff di Europa e Conference League Lunedì 20 febbraio -1979: muore all’età di 78 anni Nereo Rocco, detto il “Paron”. Calciatore con Triestina, Napoli e Padova, alla fine della Seconda Guerra Mondiale iniziò la carriera di allenatore, guidando Triestina, Treviso, Padova, Milan, Torino e Fiorentina. Record-man in serie A con 787 panchine, è stato scavalcato da Carlo Mazzone nel 2006. In carriera ha vinto 2 campionati, 3 coppe Italia, 2 coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 1 coppa Intercontinentale. -1969: nasceva Sinisa Mihajlović, scomparso il16 dicembre 2022, all`età di 53 anni. Da calciatore ha vinto praticamente tutto: una Coppa Campioni e una Coppa Intercontinentale con la Stella Rossa, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa con la Lazio, 2 scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 4 Coppe Italia. In Serie A TIM 315 presenze e 38 gol. Da allenatore ha guidato Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino e Serbia. -2000: buon compleanno Andrea Cambiaso (Bologna) -2004: buon compleanno Gabriele Indragoli (Empoli) -2001: buon compleanno Martín Satriano (Empoli) -1990: buon compleanno Ciro Immobile (Lazio) -2002: buon compleanno Lorenzo Pirola (Salernitana) -1997: buon compleanno Vanja Milinkovic-Savic (Torino) -1996: buon compleanno Lorenzo Montipò (Verona) -Serie A TIM, 23^ giornata, ore 20.45 Torino-Cremonese. Martedì 21 febbraio -2004: muore John Charles, attaccante gallese, autentica stella del calcio Anni ’60. Con la Juventus ha vinto 3 Scudetti e 2 Coppe Italia oltre ad essere stato capocannoniere nel 1957/58. In Serie A 160 prsenenze e 97 gol. -2002: buon compleanno Brandon Soppy (Atalanta) -Uefa Champions League, ottavi di finale, ore 21.00 Eintracht Francoforte-Napoli Mercoledì 22 febbraio 1966: buon compleanno Luca Marchegiani. 456 presenze in Serie A con le maglie di Torino, Lazio e Chievo, ha vinto 3 Coppe Italia, uno scudetto, 2 Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa. -2004: Antonio Cassano firma la sua unica tripletta in carriera con maglie di club, in un Roma-Siena 6-0 di campionato. -2003: buon compleanno Andrea Ferraris (Monza) -Uefa Champions League, ottavi di finale, ore 21.00 Inter-Porto. Giovedì 23 febbraio -1992: Michelangelo Rampulla, portiere della Cremonese pareggia allo scadere contro l`Atalanta (1-1) in una sfida valida per la 22° giornata del campionato 1991/92, diventando il primo portiere a fare gol su azione in Serie A.