Lega Serie A, eletto il tecnico del mese: D’Aversa batte Allegri

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato la notizia sull'allenatore del mese. Vince Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, che ha battuto Allegri, tecnico della Juve, e Inzaghi. Ecco la nota: "Il premio Coach Of The Month di agosto è stato assegnato all’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lecce-Genoa, in programma venerdì 22 settembre 2023 alle ore 20.45 allo stadio “E. Giardiniero – Via del Mare” di Lecce.