Lega Serie A: “Fiducia nel poter proseguire lo svolgimento delle competizioni”

Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet la Lega Serie A ha ribadito con fermezza la volontà di continuare a disputare il campionato

Il campionato continua ad essere nel caos, con la quarta ondata del COVID che sta portando molti disagi: solo nella giornata precedente, la prima del girone di ritorno, sono state quattro le gare a non essere disputate, con tutte le polemiche e i problemi di contorno: dalle diverse disposizioni delle ASL locali e regionali, che per stessa ammissione della Lega hanno potere decisionale in materia di disputa degli incontri, ai ricorsi paventati dalle società che si sono viste recapitare il 3-0 a tavolino per non essere scese in campo.

Una situazione difficile, che il presidente della federazione Gabriele Gravina sta cercando di affrontare nel migliore dei modi e che lo ha visto confrontarsi con il premier Mario Draghi. Il numero uno del calcio italiano riferisce di un colloqui senza tensione, tanto meno privo di aut aut, ma con Draghi preoccupato per la situazione in cui versa il mondo del calcio in questo momento molto complicato. Gravina ha ribadito lo stop di tutti i campionati dalla B in giù, con la Serie C che ha rinviato la giornata del 16 gennaio, compresi quelli dilettantistici e giovanili che dovrebbero riprendere il 30 gennaio, ma ha anche fatto presente le difficoltà di uno stop per la Serie A vista la difficoltà di incastrare le eventuali partite rinviate in un calendario già fitto.

Proprio per questo, attraverso il suo sito internet la LegaSerie A ha diramato un comunicato nel quale si precisa l'intenzione di andare avanti: "La Lega Serie A, al termine dell’Assemblea odierna, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa) come da programma, grazie all’applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di Lega. Come da nota diffusa ieri, la Lega Serie A auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da covid-19 nelle squadre.

Le Società si ritroveranno settimana prossima per approfondire la situazione dei diritti audiovisivi nell’area Medio Oriente e Nord Africa, punto previsto dall'ordine del giorno della riunione".