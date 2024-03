Lega Serie A, l’approfondimento su Andrea Cambiaso: la nota

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Cambiaso, calciatore della Juve. Ecco il comunicato: "Andrea Cambiaso, a soli 17 anni, lascia il settore giovanile del Genoa per intraprendere un percorso di crescita nelle leghe minori. Il giovane ligure matura esperienze in Serie D e in Serie C con le maglie di Albissola, Savona e Alessandria, poi un breve passaggio all’Empoli con cui vince il campionato di Serie B prima del grande tuffo in A con i colori del Grifone, la squadra della sua città. Nella sua prima annata sotto i riflettori della massima serie, Andrea dimostra una spiccata vocazione all’attacco - con un contributo di 4 assist e 1 goal in 26 presenze - e una buona versatilità, provando di saper giocare sia da terzino che da centrocampista esterno indifferentemente su entrambe le fasce. L’anno successivo al Bologna, Thiago Motta lo sfrutta prevalentemente come terzino sinistro, e lui conclude la stagione con 32 presenze e 3 assist in campionato. Quest’anno il definitivo salto di qualità alla Juventus dove parte inizialmente a sinistra per poi sportarsi definitivamente a destra da novembre in poi. In bianconero realizza 2 goal e 3 assist in 26 gare in A, a cui bisogna aggiungere un goal e un assist nei 102’ disputati in Coppa Italia Frecciarossa. L’highlight della stagione di Cambiaso è il tap-in con cui al 96’ firma il successo bianconero sull’Hellas Verona. La fin qui l’ottima annata alla Juventus è valsa anche la prima convocazione in nazionale, con il CT Spalletti che lo ho valuto schierare in entrambe le amichevoli giocate dall’Italia negli USA dal 21 al 24 marzo".