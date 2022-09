Lega Serie A, accordo con Beit: protagonisti Del Piero e Totti

La Lega Serie A, con una nota, ha comunicato il nuovo accordo con Beit, per promuovere il Made in Italy nel mondo. Testimonial già nella scorsa stagione Alessandro Del Piero, ex leggenda della Juventus, e Totti, storico capitano della Roma. Ecco il comunicato: "La partnership tra Lega Serie A e ICE Agenzia con BeIT prosegue con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del nostro Paese a livello globale. Con 60 broadcasters che trasmettono in oltre 200 Paesi nel mondo, Lega Serie A è in grado di arrivare a circa 800 milioni di appassionati e, grazie alla partnership con BeIT, di raccontare il meglio del Made in Italy e la grande storia fatta di tradizione, stile e innovazione, propria delle filiere produttive italiane. Tante le iniziative che vedranno Lega Serie A al fianco di BeIT nei più importanti eventi promozionali del mondo, come già avvenuto la scorsa stagione grazie agli Ambassador di Lega Serie A Alessandro Del Piero, Alessandro Nesta e Francesco Totti grandi protagonisti, rispettivamente, a New York per il Summer Fancy Food Show, a Londra in occasione dell’Italian Football Day e a Francoforte per il Tech Textile. “Siamo molto orgogliosi di proseguire il lavoro al fianco di ICE Agenzia, attraverso il marchio BeIT, per raccontare nel mondo le maggiori eccellenze che il Made in Italy può offrire – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -.