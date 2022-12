Lega Serie A, l’agenda della settimana: Baggio protagonista

La Lega Serie A ha pubblicato un comunicato con tutti gli appuntamenti della settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio 2023.

redazionejuvenews

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sul diario della settimana entrante. Ecco la nota: "Gli eventi del passato e gli appuntamenti del presente nel nostro diario della settimana che va dal 26 dicembre all`1 gennaio Compleanni, anniversari e... Buon anno nuovo!!! Lunedì 26 dicembre -1860: si gioca la prima partita di calcio ufficiale della storia: l`amichevole fra Hallam FC e Sheffield FC sul campo di Sandygate Road di Sheffield. Sia le squadre che l`impianto sono tuttora attivi: lo Sheffield FC vinse l`incontro per 2-0 -1946: Serie A in campo a Santo Stefano per la prima volta. Da quel momento altri 6 appuntamenti: 1948, 1949, 1954, 1955, 1965 e 1971. Dopo una lunghissima pausa durata 37 anni si è giocato il 26 dimbre anche nel 2018.

Martedì 27 dicembre -1988: Van Basten si aggiudica il suo primo Pallone Dʼoro -1989: buon compleanno Michele Castagnetti (Cremonese) Mercoledì 28 dicembre -1993: Roberto Baggio vince il Pallone d`Oro. È il primo italiano a riuscirci undici anni dopo Paolo Rossi, il terzo dopo ‘Pablito’ e Gianni Rivera. -2000: buon compleanno Nicolò Cambiaghi (Empoli) -1996: buon compleanno Tanguy Ndombélé (Napoli) -2002: buon compleanno Jacopo De Matteis (Salernitana) -2003: buon compleanno Diego Coppola (Verona) Giovedì 29 dicembre -1992: buon compleanno Cristian Buonaiuto (Cremonese) -2004: buon compleanno Jeppe Corfitzen (Lecce) -1998: buon compleanno Victor Osimhen (Napoli) Venerdì 30 dicembre -1975: Gaetano Scirea debutta con la Nazionale italiana a Firenze. L`Italia batte 3-2 la Grecia Sabato 31 dicembre -1961: La Roma batte l`Inter a San Siro grazie a un gol divenuto storico per la radiofonia italiana: «Scusa, è Ameri! La Roma è passata in vantaggio a Milano al trentacinquesimo del secondo tempo: ha segnato Manfredini!». E` la frase che entra nella storia di `Tutto il Calcio Minuto per Minuto`, è la prima richiesta della linea per annunciare un gol in diretta radiofonica in Italia. -1988: la Serie A va in scena a San Silvestro per l`ultima volta.

Tra le partite in programma spicca il derby della Mole, vinto dalla Juventus di Dino Zoff per 1-0 grazie a una rete nella ripresa di “Spillo” Altobelli. Domenica 1 gennaio -1939-1961: la serie A è scesa in campo per 5 volte nel giorno di Capodanno, dall’avvento del girone unico ad oggi: nel 1939, 1948, 1950, nel 1956 (quando la Sampdoria batte 7-0 la Pro Patria, miglior risultato nella storia blucerchiata in serie A) e infine nel 1961. -1963: buon compleanno Alberico Evani, ex centrocampista di Milan, Sampdoria, Reggiana e Carrarese. Con i rossoneri ha vinto 3 scudetti (1988, 1992, 1993), 3 supercoppe italiane (1988, 1992, 1993), 2 coppe dei Campioni (1989, 1990), 2 supercoppe europee (1989, 1990), 2 coppe Intercontinentali (1989, 1990) ed 1 coppa Mitropa (1982). Con la maglia della Sampdoria ha vinto la coppa Italia 1994. In Serie A ha sommato 354 presenze e 16 reti. Oggi è il vice CT della nazionale di Roberto Mancini. -1970: buon compleanno Anselmo “Spadino” Robbiati. Ha giocato con Monza, Fiorentina, Napoli, Perugia, Ancona , Grosseto, Como e Figline. Con i viola ha conquistato 1 coppa Italia e 1 supercoppa italiana nel 1996. In serie A ha totalizzato 141 presenze e 25 reti. -1972: buon compleanno Lilian Thuram, campione del Mondo nel 1998 e d`Europa nel 2000 con la Francia. In carriera ha vestito le maglie di Monaco, Parma, Juventus e Barcellona vincendo una Coppa Italia (Parma 98/99), 3 Supercoppe Italiane (Parma 1999, Juventus 2002, 2003), due scudetti (Juventus 01/02, 02/03) e una Coppa Uefa (Parma 98/99). -1983: buon compleanno Alex Cordaz (Inter) -1997: buon compleanno Yildirim Çetin (Lecce)".