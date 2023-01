Lega Serie A, gli appuntamenti della settimana: Juve protagonista

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento su tutti gli appuntamenti della settimana del nostro campionato, con la Juve sugli scudi.

La Lega Serie Aha pubblicato un approfondimento sugli eventi della settimana, con la Juventusancora una volta protagonista. Ecco la nota: "Compleanni, ricorrenze e campionato: è la settimana della autoreti! Lunedì 23 gennaio -1970: buon compleanno Moreno Torricelli. L`ex difensore di Juventus, Fiorentina, Arezzo ed Espanyol ha vinto 3 scudetti (1995, 1997, 1998), 1 coppa Italia (1995), 2 supercoppe italiane (1995, 1997), 1 coppa Uefa (1993), 1 Champions League (1996), 1 coppa Intercontinentale (1996) e 1 supercoppa europea (1996) con i bianconeri. Con i viola ha conquistato la coppa Italia 2001. Vanta 10 presenze senza reti con la Nazionale. In Serie A TIM 252 presenze e 3 gol. -1996: buon compleanno Nicolas Haas (Empoli) -2002: buon compleanno Nicola Zalewski (Roma) -Serie A TIM, 19^ giornata, ore 18.30 Bologna-Cremonese, ore 20.45 Inter-Empoli. Martedì 24 gennaio 1870: nasceva Herbert Kilpin, scomparso nel 1916, ex calciatore e fondatore del Milan. -1947: nasceva Giorgio Chinaglia, scomparso nel 2012. “Long John” fu protagonista nel primo scudetto biancoceleste nel 1973/74, stagione in cui si laureò anche capocannoniere del campionato, con 24 reti. Chiuse la carriera nei Cosmos New York prima di tornare in Italia nel 1983, come presidente della Lazio. -1954: viene trasmessa la prima partita di calcio in Italia, si tratta di Italia-Egitto 5-1, valevole per la qualificazione ai Mondiali dello stesso anno in Svizzera. -1968: buon compleanno Giovanni Stroppa. Da calciatore ha militato nelle fila di Monza, Milan, Lazio, Foggia, Udinese, Piacenza, Brescia, Genoa, Alzano Virescit, Avellino e Chiari. Con i rossoneri ha vinto 1 supercoppa italiana (1994), 3 supercoppe Uefa (1989, 1990, 1994), 2 coppe Intercontinentali (1989, 1990) e 1 coppa dei Campioni (1990). Da giocatore ha totalizzato 242 presenze e 24 reti in Serie A TIM, da allenatore 39 panchine con Monza, Crotone e Pescara.

-1997: buon compleanno Riccardo Orsolini (Bologna) -2004: buon compleanno Gian Marco Fantoni (Empoli) -2002: buon compleanno Kaio Jorge (Juventus) -1998: buon compleanno Martin Erlic (Sassuolo) -Serie A TIM, 19^ giornata, ore 20.45 Lazio-Milan. Mercoledì 25 gennaio -2003: Daniele De Rossi esordisce in Serie A TIM a 19 anni in un Como-Roma 2-0 sul “neutro” del Garilli di Piacenza. -2004: Empoli-Juventus termina 3-3 al “Castellani” grazie a due triplette realizzate da Tommaso Rocchi e David Trezeguet -2001: buon compleanno Alessandro Cortinovis (Verona) Giovedì 26 gennaio -1919: nasceva Valentino Mazzola, padre di Sandro e Ferruccio, che militò in serie A con le maglie di Venezia e Torino (in totale 256 presenze e 30 reti sommando le due casacche), fino al giorno della sua scomparsa, avvenuta il 4 maggio 1949 nella tragedia di Superga. Mazzola è stato 5 volte campione d’Italia con il grande Torino, 2 volte vincitore della Coppa Italia (1 con il Venezia e 1 con il Torino), capocannoniere della serie A nel 1946/47 con 29 gol, capocannoniere della coppa Italia 1942/43 con 5 marcature. In NAzionale 12 presenze e 4 reti. -1958: buon compleanno a Gian Piero Gasperini, l`attuale allenatore dell`Atalanta -1963: buon compleanno a José Mourinho l`attuale allenatore della Roma -1991: buon compleanno Alex Sandro (Juventus) -Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ore 11.15, Via Ippolito Rosellini, 4, Milano.

1903 nasceva Biagio Zoccola, scomparso nel 1972, passato alla storia per essere stato l’autore del primo autogol in Serie A su girone unico, il 6 ottobre 1929, durante un Juventus-Napoli 3-2, a favore dei bianconeri. -1987: buon compleanno Andrea Consigli (Sassuolo) -2001: buon compleanno Roberto Piccoli (Verona) -Serie A TIM, 20^ giornata, ore 18.30 Bologna-Spezia, ore 20.45 Lecce-Salernitana. Sabato 28 gennaio -1978: buon compleanno Gianluigi Buffon, campione del mondo nel 2006 e attuale portiere del Parma (con cui ha vinto 1 coppa Italia, 1 coppa Uefa ed 1 supercoppa di Lega). In carriera ha giocato anche con il Paris St Germain ma ha legato il suo nome alla Juventus con cui ha vinto 10 campionati italiani, 5 coppe Italia e 6 Supercoppe Italiane. Detiene il record di imbattibilità nella serie A a girone unico, avendo mantenuto la sua porta inviolata per 974` nella stagione 2015/16. Con 657 è il giocatore con più apparizioni nella storia della serie A TIM e con 176 il recordman di presenze azzurre. -2002: buon compleanno Maissa Ndiaye (Cremonese) -2000: buon compleanno Dusan Vlahovic (Juventus) -2005: buon compleanno Vivaldo Semedo (Udinese) -Serie A TIM, 20^ giornata, ore 15.00 Empoli-Torino, ore 18.00 Cremonese-Inter, ore 20.45 Atalanta-Sampdoria. Domenica 29 gennaio -1910: Nasce il Padova, società che può vantare la partecipazione a 16 campionati di Serie A, l`ultimo nel 1995/96. Fra i migliori risultati il terzo posto nel 1957/58 e la finale di Coppa Italia 1966/67 persa contro il Milan. -1961: record di autoreti in una singola partita di Serie A. L`Inter batte 5-0 il Catania segnando solo un gol con Morbello, le altre 4 reti vengono messe a segno da giocatori catanesi (deu di Giavara, Grani e Corti). -2001: buon compleanno Lameck Banda (Lecce) -Serie A TIM, 20^ giornata, ore 12.30 Milan-Sassuolo, ore 15.00 Juventus-Monza, ore 18.00 Lazio-Fiorentina, ore 20.45 Napoli-Roma".