Lega Serie A , gli appuntamenti della settimana: compleanni per la Juve

La Lega Serie A ha pubblicato una nota sugli appuntamenti più importanti della settimana, toccando anche il tasto Juventus.

redazionejuvenews

La Lega Serie A ha pubblicato il classico approfondimento sugli appuntamenti della settimana. Ecco la nota, protagonista anche la Juve: "Martedì 28 febbraio -1942: buon compleanno Dino Zoff. Da calciatore ha indossato le maglie di Udinese, Mantova, Napoli e Juventus, vincendo 6 scudetti, 1 coppa Uefa, 1 Mundialito e 2 coppe Italia. In nazionale ha chiuso la carriera con 112 presenze ed il successo nei campionati Europei del 1968 ed ai Mondiali del 1982. Da allenatore ha guidato Juventus (vincendo 1 coppa Uefa ed 1 coppa Italia), Lazio e Fiorentina, con in mezzo la parentesi in nazionale A dal 1998 al 2000. In Serie A sono state 570 le sue presenze complessive. -2010: Adailton firma la sua unica tripletta italiana in Genoa-Bologna 3-4. -1998: buon compleanno Teun Koopmeiners (Atalanta) -1999: buon compleanno Nedim Bajrami (Sassuolo) -2000: buon compleanno Moise Kean (Juventus) -1994: buon compleanno Arkadiusz Milik (Juventus) -1997: buon compleanno Mady Camara (Roma) -1987: buon compleanno Antonio Candreva (Salernitana) -Serie A TIM, 24^ giornata, ore 18.30 Cremonese-Roma, ore 20.45 Juventus-Torino.

Mercoledì 1 marzo -2009: Giornata storica per il Catania di Zenga che batte 4-0 il Palermo di Ballardini al Barbera nel derby siciliano: gol di Ledema, Morimoto, Mascara e Paolucci. -2022: A San Siro va in scena il derby di andata di semifinale di Coppa Italia Frecciarossa. Milan-Inter finisce 0-0, poi al ritorno i neroazzurri vincono 3-0, vanno in finale e battono la Juventus Giovedì 2 marzo -1886: nasce Vittorio Pozzo, scomparso nel 1968, unico allenatore vincitore di due edizioni del campionato del mondo, peraltro consecutive. Pozzo, che ha vinto anche le Olimpiadi di Berlino 1936 con l`Italia, ha allenato anche Milan e Torino. -1992: buon compleanno Armando Izzo (Monza) -1994: buon compleanno Andrea Conti (Sampdoria) -1991: buon compleanno Marco Silvestri (Udinese). Venerdì 3 marzo -1996-2002-2012: Giornata di triplette in Serie A: nel 1996 autore del tris è Luis Oliveira in Cagliari-Bari 4-2, nel 2002 è Hernan Crespo in Lazio-Venezia 4-2, e nel 2012 Zlatan Ibrahimovic ne segna 3 in Palermo-Milan 0-4.

-1999: buon compleanno Alessio Zerbin (Napoli) -1995: buon compleanno Bryan Cristante (Roma) -2003: buon compleanno Benjamin Tahirovic (Roma) -Serie A TIM, 25^ giornata, ore 20.45 Napoli-Lazio Sabato 4 marzo -2018: Ci lascia a soli 31 anni Davide Astori, rinvenuto senza vita in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della gara contro l’Udinese. In Serie A TIM ha giocato con Cagliari, Roma e Fiorentina sommando 289 presenze e 7 gol. Con l`Italia 14 presenze e un gol. -1996: Muore a soli 30 anni Enrico Cucchi. Il centrocampista, che ha vinto una Supercoppa Italiana con l`Inter nel 1989, in Serie A ha giocato con i neroazzurri, Empoli, Fiorentina e Bari segnando 16 gol in 164 presenze. -1996: buon compleanno Antonio Sanabria (Torino) -Serie A TIM, 25^ giornata, ore 15.00 Monza-Empoli, ore 18.00 Atalanta-Udinese, ore 20.45 Fiorentina-Milan .Domenica 5 marzo -1995: Lazio-Fiorentina finisce 8-2 con le reti di Casiraghi (poker, con una rete su rigore), Negro, Cravero su rigore, Boksic e Di Vaio. Per i toscani Rui Costa e Batistuta, su rigore. -1973: buon compleanno Davide Nicola. In Serie A TIM ha giocato 15 partite con il Siena, da allenatore ha guidato Livorno, Crotone, Udinese, Genoa Torino e Salernitana. -1998: buon compleanno Merih Demiral (Atalanta) -2005: buon compleanno Valentín Carboni (Inter) -Serie A TIM, 25^ giornata, ore 12.30 Spezia-Hellas Verona, ore 15.00 Sampdoria-Salernitana, ore 18.00 Inter-Lecce, ore 20.45 Roma-Juventus".