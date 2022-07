Lega Serie A, ufficiale la collaborazione con Sorare

La Lega Serie A, ha reso noto, tramite un comunicato, la cooperazione con Sorate, piattaforma digitale di NFT.

redazionejuvenews

Nuova partnership per la Serie A. La lega, attraverso un comunicato, ha ufficializzato il nuovo accordo con Sorare, piattaforma digitale di NFT. Ecco la nota: "L'accordo esclusivo a lungo termine vedrà le stelle del massimo campionato professionistico italiano protagoniste del gioco di fantasy football di Sorare - La Lega Serie A diventa la quarta grande ega calcistica a unire le forze con Sorare, dando ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di collezionare, scambiare e giocare con le carte digitali dei loro giocatori preferiti - L'Italia è attualmente per Sorare il mercato in più rapida crescita e gli utenti italiani rappresentano la seconda comunità a livello globale Sorare, la piattaforma digitale di fantasport con NFT, e la Lega Serie A, la massima Lega italiana di calcio, annunciano oggi una partnership pluriennale esclusiva. A partire dalla prossima stagione - 2022/23 - i tifosi, i collezionisti e i giocatori di tutto il mondo potranno collezionare, acquistare e scambiare le carte digitali della divisione calcistica più famosa e prestigiosa d'Italia, divertendosi al gioco di Sorare con i club più iconici e i calciatori più famosi al mondo.

Sorare combina le carte digitali con i fantasy sport per avvicinare i fan al gioco che amano. Dalla sua fondazione nel 2018, l'azienda ha registrato un'incredibile domanda e un’iper-crescita, raggiungendo più di 2 milioni di utenti in tutto il mondo con 260 organizzazioni sportive partner. Sorare è il nuovo modo di vivere la passione sportiva, la piattaforma pensata per gli appassionati vede nella sua compagine atleti iconici come la tennista Serena Williams che siede nel board della società, Gerard Piqué, Rio Ferdinand e la stella del calcio francese Kylian Mbappé che si è unito a Sorare come investitore ambassador e partner per l'impatto sociale. Il campionato italiano è il dodicesimo torneo di calcio a collaborare con Sorare, dopo gli accordi firmati con la Bundesliga tedesca, LaLiga spagnola e la Major League Soccer statunitense. All'inizio dell'anno, inoltre, Sorare ha lanciato la sua prima partnership al di fuori del calcio con la Major League Baseball, la più antica lega di baseball americano. Il nuovo accordo con Sorare porta i club della Lega Serie A in una nuova dimensione dell’esperienza sportiva, dando loro l'opportunità di coinvolgere nuovi tifosi a livello globale e di avviare nuovi flussi di ricavi grazie alle carte digitali. Luigi De Siervo, CEO della Lega Serie A, ha dichiarato: "In Lega Serie A siamo sempre alla ricerca di opportunità per sfruttare le tecnologie emergenti, per migliorare l'esperienza degli appassionati e per aiutare i nostri Club a coinvolgere al meglio il pubblico internazionale. Sorare è all’avanguardia in questo settore e combina in modo unico il football fantasy gaming con le card NFT collezionabili e questo ci permette di allargare la nostra target audience al fine di avvicinare i fan più giovani al calcio della Serie A TIM. È una partnership con un grande potenziale e siamo pronti a lanciare le prime collection in vista della stagione 2022-23".

Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare, ha dichiarato: "Questa partnership è un'altra pietra miliare nel nostro viaggio per diventare il gigante dell'intrattenimento sportivo del futuro. La Serie A è una potenza calcistica mondiale e ospita molte delle squadre più celebri e iconiche della storia ed è anche “la casa” di alcuni dei tifosi più appassionati ed entusiasti del calcio mondiale” - e continua il founder - “L'Italia è attualmente per Sorare il mercato in più rapida crescita e gli utenti italiani sono la nostra seconda comunità a livello globale, quindi sappiamo che c'è un'enorme domanda per il nostro fantasy game e per le carte da collezione in questo mercato. La partnership ci aiuterà ad accelerare questa crescita e permetterà a un maggior numero di tifosi di tutto il mondo di avvicinarsi a club leggendari, a giocatori di livello mondiale e alle future stelle che fanno della Serie A uno dei migliori campionati del mondo." NOTA Come funziona il gioco di Sorare: Su Sorare gli utenti, chiamati Dirigenti, creano formazioni composte da 5 giocatori: un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un altro esterno. Gli allenatori possono schierare queste formazioni in diversi tornei, ogni torneo ha i propri requisiti di accesso come l'età dei giocatori o la regione in cui gioca il club. In base alle prestazioni dei giocatori nelle partite reali, tutte le formazioni iscritte possono sfidarsi l'una contro l'altra per comporre una classifica. Più è alta la posizione di un Manager in una classifica, migliori saranno i premi che vincerà. Le carte dei giocatori sono disponibili con differenti indici di scarsità: ogni giocatore di football ha per ogni stagione 1000 Limited, 100 Rare, 10 Super Rare e una sola carta Unique. I manager competono l'uno contro l'altro per primeggiare su Sorare".