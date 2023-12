Lega Serie A, nuovo accordo con Dynamo Camp: la nota

L’occasione è la Giornata internazionale delle persone con disabilità che ricorre il 3 dicembre, che Lega Serie A ha voluto dedicare alla Fondazione. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa “Unisciti a noi, entra nel Dynamo Club”, per invitare i tifosi e gli sportivi a sostenere il progetto, mentre in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.