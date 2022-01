Lega Calcio: nessun rinvio per la giornata di Serie A

Le partite in programma domani e valide per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A dovranno essere giocate regolarmente

La ripresa della Serie A in programma domani è seriamente a rischio, con quattro partite in programma che non dovrebbero essere disputate a causa dell'ultima ondata da COVID che sta colpendo l'Europa e il campionato. Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia non giocheranno domani, con le squadre che non si presenteranno che subiranno una sconfitta per 3-0 a tavolino.