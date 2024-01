Lecce, Pasculli: “Per fare punti con la Juve servirà il dodicesimo uomo”

Quattro partite senza vittoria e un tredicesimo posto a quattro punti dalla terz'ultima, sarà il trend e lo status del Lecce che ospiterà domenica la Juventus in Via del Mare. I giallorossi, che comunque continuerebbero a beneficiare del grande inizio di stagione, vorrebbero non lasciar nulla di intentato e cercare di strappare almeno un punto ai più quotati avversari.

Sulla sfida di Serie A tra Lecce e Juventus ha parlato Pedro Pablo Pasculli su Il Corriere del Mezzogiorno. Per l'ex calciatore, i giallorossi potrebbero essere in grado di non venire sconfitti dai bianconeri. Ecco le sue parole: "I tifosi sono l’arma in più della squadra, sono certo che il loro sostegno sarà fondamentale affinché il Lecce ottenga un risultato positivo domenica. Fare punti contro la Juventus è importante, perché contro i bianconeri anche un solo punto vale doppio".