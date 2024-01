Lecce, la formazione anti Juve: ancora una chance per Kristovic

Contro la Juventus , il Lecce cercherà di strappare punti preziosi per la corsa alla salvezza. I salentini mancano da alcune partite all'appuntamento con la vittoria, ma conserverebbero ancora un margine di vantaggio sulle ultime della classe. Sono pochi in realtà i dilemmi di formazione per il tecnico D'Aversa , che avrà il compito di schierare la migliore formazione possibile per frenare la corsa scudetto dei bianconeri.

Il primo dubbio è quello sul reparto d'attacco, lo stesso che da tempo starebbe convivendo con il digiuno da gol di Kristovic. L'attaccante montenegrino aveva avuto un impatto incredibile nelle prime giornate di campionato, per poi assentarsi totalmente dal tabellino marcatori. Il tecnico, così come la società, continuerebbero però a puntare su di lui e anche contro la Juventus parte in vantaggio nel ballottaggio con Piccoli. Ai suoi fianchi dovrebbero esserci Almqvist e Oudin, favorito su Strefezza. Anche quest'ultimo starebbe vivendo una stagione complicatissima: dopo due stagioni da protagonista, il calciatore sarebbe finito nelle retrovie delle gerarchie della squadra. Con D'Aversa il feeling non sarebbe mai sbocciato e non sarebbe da escludere una sua partenza prima della fine del calciomercato (il Torino sarebbe interessato a lui).