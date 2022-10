Lecce-Juventus, la moviola: Chiffi dirige con autorevolezza

Al Via del Mare i bianconeri vincono una partita importante e sofferta. Il direttore di gara tira fuori diversi cartellini in modo corretto

Al 12' Miretti interviene in scivolata in modo duro su Oudin e viene ammonito. I giocatori del Lecce protestano, chiedendo il rosso. Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn, ha confermato la decisione giusta dell'arbitro: "Mancano degli elementi per il fallo grave di gioco, ossia la velocità e il fatto che la gamba di Miretti è piegata e non tesa. Giusto il giallo".