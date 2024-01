Lecce-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus sta per scendere in campo contro il Lecce nella partita valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Dopo la vittoria contro il Sassuolo di martedì, i bianconeri cercheranno di ottenere anche questa sera i tre punti, per superare l'inter in classifica, con i nerazzurri che non giocheranno per via della Supercoppa.