Juventus: con Vlahovic si allunga la lista degli infortunati

La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio alle 18 contro il Lecce, nella partita valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri arrivano alla sfida dopo l'eliminazione dalla fase finale della Champions League, arrivata a seguito della quinta sconfitta su sei partite nel girone di Coppa, che è costata agli uomini di Allegri la qualificazione agli ottavi, e che ancora non da la certezza per quella in Europa League.

La sfida di questa sera arriva quindi in un momento importante, con la formazione torinese che non può più concedersi passi falsi, soprattutto ora che solo il campionato sembra un obiettivo, anche se la classifica recita già dieci punti di ritardo dal Napoli capolista. Una partita, quella con il Lecce il programma alle 18, da vincere a tutti i costi per non perdere altro terreno e per rimanere in scia delle altre squadre.

Massimiliano Allegri dovràfare a meno anche per questa partita di molti giocatori, persi tra la partita di coppa e questi giorni di allenamento: Bremer è ancora fuori per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, e ne avrà ancora per 15 giorni, cos' come Paredes che ha contratto lo stesso infortunio, e anche DiMaria, che però ha sofferto lo stop sulla coscia destra. A loro si è aggiunto Dusan Vlahovic, fuori per un affaticamento muscolare, ma che lo vedrà rientrare contro il PSG; mentre per Chiesa e Pogba ancora di dovrà attendere.