I TOP e FLOP di Lecce-Juve: Danilo certezza, Miretti che brivido!

Termina in parità il match di Serie A tra Lecce e Juve: chi sono stati i migliori e i peggiori in campo? I nostri TOP e FLOP

Termina con una vittoria la partita della Juve contro il Lecce , una sfida complessa e svoltata da un tiro incredibile di Fagioli . Al netto delle difficoltà, Massimiliano Allegri può sorridere per il risultato, tre punti importantissimi guadagnati fuori casa, qualcosa che è successo pochissime volte in questa stagione. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Diversi i FLOP a partire da McKennie, probabilmente il peggiore in campo tra le fila della Juve. Il centrocampista americano è stato schierato in una posizione a lui non congeniale e i risultati si sono visti tutti. Quando è uscito dal campo la squadra ha cambiato volto: sicuramente non una casualità. Rimandati anche Cuadrado e Miretti, imprecisi. Il giovane centrocampista italiano in particolare ha alternato grandi giocate a errori grossolani. Avrà tempo per crescere.