Le probabili formazioni di Lecce-Juve: Chiesa favorito su Yildiz

Dopo la vittoria contro il Sassuolo la Juve si prepara a sfidare il Lecce, con la possibilità di superare momentaneamente l'Inter, impegnata in Supercoppa. Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni .

La squadra di Allegri scenderà ancora in campo con il 3-5-2. In porta Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa. Sulle fasce pronti Cambiaso e Kostic, mentre a centrocampo ci saranno McKennie, Locatelli e Rabiot. In attacco pronti Chiesa e Vlahovic, con Yildiz pronto a subentrare a partita in corso.