Lecce-Juve, l’arbitro della partita sarà Doveri. Al Var Valeri

Scelti arbitro e Var in vista del match tra Lecce e Juve, in programma domenica 21 gennaio 2024: le designazioni arbitrali

In vista del match tra Lecce e Juve , in programma domenica 21 gennaio 2024 l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali .

A dirigere la sfida sarà Doveri, con Berti e Ricci come assistenti. Il quarto uomo sarà invece Perenzoni. Al Var spazio a Valeri, con Abisso come assistente al Var.

Per la Juve sarà una partita molto importante perchè potrebbe regalare ai bianconeri la testa della classifica. L'Inter è infatti impegnata in Supercoppa e questo fine settimana non scenderà in campo in campionato. La squadra di Massimiliano Allegri potrebbe quindi sfruttare la situazione per mettere pressione psicologica ai nerazzurri.