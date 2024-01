Lecce-Juve 0-3: Vlahovic risolve i problemi e regala la testa della classifica

Il commento del match di Serie A tra Lecce e Juve: i bianconeri portano a casa i tre punti trascinati da un Vlahovic in stato di grazia

L'attaccante serbo si è confermato in un ottimo momento di forma, abile prima nello sfrutta l'assist di Cambiaso e poi nel "rubare" il gol a McKennie. Nel finale, poi, Bremer ha messo la parola fine alla partita: netto 0-3. Una vittoria importantissima che regala la momentanea vetta della classifica alla squadra di Allegri.

Merito al Lecce, in grado di tener testa alla Juve per tutto il primo tempo. Alla lunga però la qualità dei bianconeri ha avuto la meglio. Settima vittoria consecutiva: sicuri che l'obiettivo non sia un obiettivo?