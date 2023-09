Lecce – D’Aversa: “Ci godiamo il momento ma da domani testa alla Juve”

La vittoria per 1-0 nell'anticipo del venerdì di Serie A contro il Genoa lancia il Lecce al 2° posto in classifica. Un inizio storico quello per la compagine pugliese allenata da mister Roberto D'Aversa , prossimo avversario della Juventus in campionato. Ecco le sue parole:

"Oltre ad aver migliorato delle statistiche, oltre ad essere entrati nella storia, questi ragazzi stasera sono stati bravi. Il Genoa concede pochissimo e il fatto che sia venuto qui per non fare la partita, anche in undici principalmente erano tutti sotto la linea della palla una squadra che stava facendo bene e ben allenata, il rischio era che quando si vuole fare risultato a tutti i costi si cerca con insistenza un passaggio per poi concedere ripartenze. Oggi il Genoa non ha tirato in porta, c'è stata un'ottima prestazione. Il fatto che il gol sia venuto da fuori, è la qualità di Remi (Oudin) che si sta allenando con costanza. E' merito di tutto il gruppo per come ci si allena in settimana. Godiamoci questo momento ancora per qualche ora e domattina prepareremo la partita contro la Juventus che sarà molto impegnativa".