Leao: “Campionato lungo, importante essere davanti fino alla fine. Io come CR7? Quest’anno…”

L'attaccante del Milan ha parlato

TORINO - Rafael Leao , attaccante del Milan , ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport di vari temi, tra cui la lotta allo scudetto nel campionato di Serie A . Queste le sue parole: "Chiaramente volevamo restare primi, ma non facciamo drammi perchè l’Inter ci ha sorpassati. Il campionato è lungo e l’importante è essere davanti alla fine. Adesso abbiamo di fronte un incontro importante e da approcciare con la testa giusta. Vogliamo vincere. Derby? Dovremo giocare con il cuore e con la testa giusta. Vogliamo difendere la nostra maglia, regalare una soddisfazione ai tifosi e offrire una bella prestazione. Metterò a disposizione della squadra il mio dribbling, i miei passaggi, tutto. Punto a dare il massimo e, se tecnicamente qualcosa non andrà bene, cercherò di compensare con il carattere, lo spirito di sacrificio e l’impegno. Siamo il Milan e dobbiamo puntare a conquistare i tre punti in ogni gara. La nostra mentalità è scendere in campo sempre come se si giocasse una finale e ci comporteremo allo stesso modo nel derby. Pur avendo rispetto per i nostri avversari, intendiamo riscattare la sconfitta contro i nerazzurri in Coppa Italia. Saremo concentrati e decisi a mostrare il nostro calcio".

Poi ancora: "Sappiamo l’importanza di questo incontro, ma la stagione è ancora lunga e i punti in palio tanti. Non dobbiamo essere condizionati dalla pressione: meglio rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare. Pronostico? Non si può dire chi è favorito: bisogna giocarlo e vedere come va. Noi non ascoltiamo quello che dicono gli altri. Io simbolo del Portogallo come Cristiano Ronaldo nel futuro? La prima stagione qua, in un campionato diverso, non è stata semplice, ma tutti, dall’allenatore ai dirigenti passando per i compagni, mi hanno aiutato a migliorare. Quest’anno conosco di più la Serie A e mi trovo molto meglio. Oggi in campo posso aiutare la mia squadra e fare il meglio possibile".