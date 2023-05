Juve, arrivano le scuse di Rafael Leao: cosa è accaduto

Dopo la partita di domenica sera contro la Juventus (vinta dal Milan per 1-0 grazie alla rete di Olivier Giroud), il portoghese Rafael Leao si era scambiato la maglia con l'avversario bianconero Federico Chiesa. Dopo poco però a sorpresa Leao decide di infilarsi la maglia dentro ai pantaloncini. Un gesto che non è passato inosservato e che i tifosi juventini non hanno affatto gradito.