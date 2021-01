Le ultime sulle condizioni di Federico Chiesa

TORINO – La Juventus prosegue la sua rincorsa al Milan in maniera eccellente. Domenica sera contro il Sassuolo, infatti, la squadra di Andrea Pirlo ha conquistato la terza vittoria consecutiva, rimanendo così a -7 dai rossoneri, ma con una partita ancora da recuperare. Nelle prossime partite, dunque, la Vecchia Signora cercherà di ridurre ulteriormente lo svantaggio dalla capolista e da Inter e Roma, le altre dirette concorrenti. Tuttavia, i bianconeri sono usciti dalla sfida dell’Allianz Stadium contro gli emiliani un po’ malconci, a causa di diversi infortuni.

Già prima della gara, il tecnico della Juve aveva dovuto fare a meno di Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt, tutti positivi al Covid. Durante la partita, poi, sia Weston McKennie che Paulo Dybala hanno dovuto lasciare il campo nei primi 45 minuti a causa di un infortunio. Gli esami svolti ieri dall’argentino hanno evidenziato una leggera lesione al collaterale del ginocchio sinistro, che lo terrà out per i prossimi 15-20 giorni. Per l’americano, invece, bisognerà attendere i prossimi giorni e valutare l’entità del fastidio muscolare che ha sentito durante il match contro il Sassuolo. A loro si era aggiunto anche Federico Chiesa, che, pur rimanendo in campo fino agli ultimi minuti, aveva subito un brutto colpo alla caviglia da Pedro Obiang, che per quel fallo è stato anche espulso.

Si temeva uno stop anche per il giovane esterno offensivo, ma oggi dal J Medical sono arrivate finalmente delle buone notizie. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le ultime indiscrezioni sulle condizioni di Chiesa sono buone: infatti, è stato escluso qualsiasi tipo di lesione alla caviglia del giocatore. Pertanto, filtra parecchio ottimismo sul possibile recupero del numero 22 per il Derby d'Italia contro l'Inter.