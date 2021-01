Le ultime dallo Juventus Training Center: Samp nel mirino

TORINO – La Juventus non si ferma mai. Ieri sera, la squadra allenata da Andrea Pirlo ha battuto la SPAL nei quarti di finale della Coppa Italia 2020-2021, conquistando l’accesso alle semifinali. La gara si è conclusa per 4-0, grazie alle reti di Alvaro Morata su rigore, di Gianluca Frabotta, di Dejan Kulusevski e di Federico Chiesa. Un ottimo risultato, ottenuto dominando la partita e concedendo poco alla compagine ferrarese. Adesso, i bianconeri se la vedranno contro l’Inter di Antonio Conte nel doppio confronto, per aggiudicarsi il pass alla finalissima.

Tra due giorni, però, si ritorna in campo per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2020-2021. Di fronte ci sarà la Sampdoria di Claudio Ranieri, una squadra che è molto in forma nelle ultime gare. La sfida di Marassi sarà fondamentale per la Juve, che attualmente si trova al quarto posto con 36 punti, solamente 7 in meno del Milan capolista. Conquistando i tre punti nell’anticipo di sabato, i bianconeri potrebbero rimanere in scia e aspettare il recupero contro il Napoli. Infatti, la Vecchia Signora deve ancora giocare contro i partenopei il mancato match del 4 ottobre 2020: in caso di vittoria, potrebbe avvicinarsi sempre di più ai rossoneri a puntare alla testa della classifica.