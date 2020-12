TORINO – Si conclude la seconda giornata di allenamenti per la Juventus dopo la breve sosta per le festività di Natale. La squadra si era ritrovata già ieri al centro sportivo della Continassa per effettuare i vari controlli di rito anti Covid-19 e per iniziare la preparazione fisica. Dopo la terribile sconfitta per 3-0 in casa rimediata contro la Fiorentina lo scorso 22 dicembre, i bianconeri hanno iniziato di nuovo a prepararsi per tornare in campo in campionato. Il prossimo 3 gennaio, infatti, andrà in scena un altro match all’Allianz Stadium: la Vecchia Signora ospiterà l’Udinese, nella gara valevole per la quindicesima giornata della Serie A 2020-2021.

Nella giornata di oggi, dunque, gli uomini di Andrea Pirlo hanno svolto una nuova seduta di allenamenti e la società, sul proprio sito ufficiale, ha diramato gli aggiornamenti sulla preparazione dei giocatori bianconeri. Ecco le ultime dallo Juventus Training Center, dove agli ordini del tecnico bresciano si è svolto un lavoro molto fisico. Infatti, tanta corsa e diversi esercizi per un allenamento fisico individuale: la squadra deve tornare subito in forma per poter affrontare al meglio la prossima sfida. La seduta odierna si è svolta interamente in questo modo.

La ripresa degli allenamenti è prevista per domani mattina, quando la squadra si ritroverà ancora una volta al JTC. Il programma di domani prevede un lavoro di gruppo, in cui i giocatori proveranno gli schemi e le tattiche da seguire in partita. L’obiettivo è quello di centrare assolutamente la vittoria, per rientrare con forza nella corsa Scudetto e riprendere la scia delle milanesi. La Juventus, dunque, si prepara per tornare a vincere e a convincere, guidata da Andrea Pirlo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<