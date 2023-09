Le ultime dalla Continassa: Vlahovic c’è. Lavoro personalizzato per…

Si scaldano i motori in vista della 7° giornata di Serie A: domenica pomeriggio la Juve sarà a Bergamo per affrontare l'Atalanta

Bianconeri di nuovo alla Continassa dopo la pausa di ieri all'indomani del match vinto per 1-0 contro il Lecce di Roberto D'Aversa, nel primo match di questo turno infrasettimanale (che si chiuderà stasera). Gli uomini di Massimiliano Allegri stanno iniziando la preparazione in vista della sfida di domenica sul campo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini (che ieri ha espugnato il Bentegodi). In gruppo anche Dusan Vlahovic -subentrato nel secondo tempo contro i salentini due giorni fa- che ha regolarmente svolto la seduta con il resto della squadra. Seduta personalizzata invece per: Federico Chiesa, Danilo, Gleison Bremer, Nicolò Fagioli e Moise Kean.