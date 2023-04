Le statistiche post Sporting Lisbona-Juventus

I bianconeri hanno raggiunto la semifinale di una competizione europea per la prima volta dal 2016/2017 (in Champions League). Più nel dettaglio, l’ultima volta che aveva raggiunto la semifinale di Europa League risaliva al 2013/2014.

Tra i centrocampisti di Serie A Adrien Rabiot è il giocatore che ha segnato più gol in questa stagione considerando tutte le competizioni (11). Prima di Adrien Rabiot, l'ultimo centrocampista della Juventus ad aver segnato almeno 11 gol in una singola stagione, in tutte le competizioni, è stato Arturo Vidal nel 2013/2014 (18 reti).

La Juventus ha incassato un gol su rigore in Europa League per la prima volta da settembre 2010 (contro il Lech Poznan).

La Juventus è l'unica squadra di Serie A ad aver incassato almeno un rigore contro in quattro competizioni diverse in questa stagione (due in Serie A e in Champions League, uno in Coppa Italia e uno in Europa League).