Le statistiche di Sassuolo-Juventus

Le statistiche del prossimo match di Serie A

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale del Sassuolo ha fornito, grazie al contributo di Opta, tutte le statistiche in vista della prossima gara di Serie A tra neroverdi e Juventus: "La Juventus ha perso soltanto una delle 16 sfide di Serie A contro il Sassuolo (12V, 3N): 0-1, nell’ottobre 2015, grazie al gol di Nicola Sansone, in un turno infrasettimanale. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte (12) i neroverdi in Serie A; 41 i gol subiti dagli emiliani in totale (anche questo record negativo contro una singola avversaria nella competizione). La Juventus ha segnato almeno due reti in tutte le ultime 10 gare di Serie A contro il Sassuolo; soltanto contro la Pro Patria, tra il 1949 e il 1956, i bianconeri hanno registrato una striscia più lunga di gare (13) con più di una rete all'attivo contro una singola avversaria nel massimo torneo. Due delle ultime tre sfide tra Juventus e Sassuolo in Serie A sono state giocate proprio di mercoledì: pareggio 3-3 nel luglio 2020 e successo 3-1 a favore dei bianconeri lo scorso maggio.

Precedenti in casa della Juve

La Juventus ha vinto sette delle otto partite di Serie A contro il Sassuolo allo Stadium (2-2 con Sarri in panchina nell'altra) - 23 reti bianconere nel parziale, 2.9 di media a incontro. Il Sassuolo è andato a segno in tutte le ultime tre trasferte contro la Juventus in Serie A, dopo che non aveva trovato la via del gol in quattro delle cinque precedenti. Il Sassuolo ha perso l’88% delle sfide esterne contro la Juventus in Serie A (7 su 8): si tratta della percentuale più alta di sconfitte in trasferta per i neroverdi contro avversarie affrontate più di una volta fuori casa nella competizione.

Statistiche

Nessuna squadra ha segnato meno gol della Juventus nel corso della mezz’ora centrale di gara in questa Serie A (due reti tra il 31’ e il 60’, come Cagliari, Genoa e Udinese). Juventus (24) e Sassuolo (23) sono le due squadre che hanno tentato più volte la conclusione nel corso dei primi 15’ di gioco in questo campionato. Dall’altra parte, la formazione di Allegri è una delle tre che non ha ancora subito reti in questo intervallo temporale (come Fiorentina e Verona). Il Sassuolo è la squadra che ha effettuato meno cross su azione nel torneo in corso: appena 75; tuttavia, è la Juventus l’unica formazione che non è andata a segno su cross in questa Serie A. La squadra di Dionisi è una delle due, assieme all’Empoli, a non avere ancora segnato con i propri difensori nel campionato in corso. Tra le squadre attualmente nella metà alta della classifica, nessuna ha segnato meno reti della Juventus (13, al pari della Fiorentina)".