TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha rivelato tutte le statistiche di Milan-Juventus, in vista della partita di questa sera in programma allo stadio San Siro alle 20.45. Ecco tutti i numeri di questa super-sfida.

“LA NUMERO 171 171º confronto in Serie A tra Milan e Juventus: bianconeri avanti nel bilancio per 66 successi a 50 – 54 i pareggi che completano il quadro.

TANTI X Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha pareggiato più partite (54) e subito più gol in Serie A (219).

MA A PROPOSITO DI X… L’ultimo pareggio tra Milan e Juventus in Serie A risale al febbraio 2012 (1-1, Nocerino e Matri in gol); da allora, tre vittorie rossonere e 13 piemontesi.

LA SECONDA ALL’EPIFANIA Questa sarà la seconda sfida in Serie A tra Milan e Juventus all’Epifania: in quella del 1999 regnò l’equilibrio con l’1-1 (in rete Albertini e Fonseca) tra Zaccheroni e Lippi.

IL PUNTEGGIO PIU’ FREQUENTE… Il punteggio più frequente tra Juventus e Milan in Serie A è l’1-1, finale di 28 incontri, l’ultimo dei quali nel febbraio 2012.

85 A MILANO Sono 85 le sfide di Serie A in casa del Milan, con la Juventus in trasferta: il bilancio si compone di 29 vittorie interne, 33 pareggi e 23 successi esterni.

IL MILAN SEGNA IN CASA DA… Il Milan va a segno da 17 partite interne consecutive di Serie A: record per i rossoneri dal 2010 (19 tra le gestioni Leonardo e Allegri); inoltre, risale esattamente a un anno fa l’ultima partita casalinga senza gol per i rossoneri (6 gennaio 2020: 0-0 v Sampdoria).

JUVE, 20 SU 22 A GENNAIO La Juventus ha vinto 20 delle ultime 22 partite di Serie A disputate a gennaio (2P); risale addirittura al 2011 l’ultima gara di campionato in cui i bianconeri non hanno trovato il gol in questo mese (0-0 v Sampdoria).

10 RIGORI MILAN Il Milan ha calciato 10 rigori in questa Serie A (sette trasformati): almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra nella competizione; seconda in graduatoria proprio la Juventus con cinque (quattro segnati).

447 IN AREA AVVERSARIA Sono 447 i palloni giocati dalla Juventus nell’area avversaria in questa Serie A: più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<