Le statistiche di Milan-Juventus

Le statistiche

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato tutte le statistiche ed i numeri più interessanti in vista della sfida di questa sera che si disputerà allo stadio San Siro di Milano contro il Milan . Di seguito le riportiamo: "Ultima sfida dei bianconeri prima della sosta di gennaio. Ecco alcune statistiche in vista della sfida di questa sera a Milano. Dopo l’1-1 allo Stadium dello scorso settembre, Milan e Juventus potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92 . L’ultima volta che invece il Milan è rimasto imbattuto in entrambi i match di un singolo campionato contro i bianconeri risale al 2009/10.

Da inizio ottobre, nessuna squadra ha tenuto la porta inviolata in più incontri nei cinque grandi campionati europei rispetto alla Juventus (nove). Da novembre in avanti, solo l’Inter (9.1) ha subito in media meno conclusioni a partita della Juventus (9.6) in Serie A e solo l’Inter (18.8) ha effettuato più tiri, sempre in media, del Milan (17.5) nella competizione. Álvaro Morata ha preso parte a quattro gol in cinque sfide di Serie A contro il Milan (due reti, due assist); tra queste c’è il primo incontro nel massimo campionato italiano in cui ha sia segnato che servito un passaggio vincente, nel febbraio 2015 allo Stadium (3-1)". (juventus.com)