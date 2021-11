Le statistiche di Lazio-Juventus

Le statistiche di Lazio-Juve

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato le statistiche in vista della gara tra Lazio e bianconeri di questa sera alle 18 dello stadio Olimpico di Roma. Partita che sarà fondamentale per capire se la Vecchia Signora può avere la speranza di mettersi in lotta per un posto in Champions League. Di seguito riportiamo i dati: "La Juventus è la squadra che più volte ha battuto la Lazio in Serie A: 83 successi bianconeri, a fronte di 34 vittorie biancocelesti e 37 pareggi. La Juve, inoltre, ha perso solo due delle ultime 33 sfide di Serie A contro la Lazio, entrambe arrivate dal 2017 in avanti: completano 24 successi bianconeri e sette pareggi. La Lazio ha subito gol in tutte le ultime 16 partite interne di Serie A contro la Juventus: si tratta della striscia più lunga senza clean sheet in casa per i biancocelesti contro una singola avversaria nel massimo campionato.