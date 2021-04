Le statistiche di Juventus-Parma

redazionejuvenews

TORINO - In vista della sfida di stasera tra Juventus e Parma, il sito web ufficiale bianconero ha pubblicato le statistiche della sfida.

OBIETTIVO PRIMA VOLTA - "La Juventus ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro il Parma e non è mai arrivata a quattro successi di fila contro i gialloblù nel torneo.

SEMPRE IN GOL - La Juventus ha segnato in tutte le 25 partite casalinghe di Serie A giocate contro il Parma: tra le squadre contro cui i bianconeri non sono mai rimasti a secco di gol in casa, quella gialloblù è la formazione contro cui hanno disputato più gare interne nella massima serie.

RECORD - Sul campo della Juventus è arrivata la sconfitta più larga nella storia del Parma nel massimo campionato: 0-7 nel novembre 2014.

2-1 - Il punteggio più frequente nelle sfide tra Parma e Juventus in Serie A è il 2-1 a favore dei bianconeri, finale di sette incontri, incluso l’ultimo disputato a Torino nel gennaio 2020.

OCCHIO AI CAMBI - Il Parma è la formazione che ha subito più gol da subentranti della squadra avversaria (13 finora): la Juventus ha realizzato 11 reti con giocatori subentrati dalla panchina, meno solo dell’Atalanta in questa Serie A (14).

RIMONTE - Nel 2021 il Parma ha perso ben 17 punti da situazione di vantaggio, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra squadra nei top-5 campionati europei.

ALVARO - Álvaro Morata ha segnato tre gol contro il Parma in Serie A, sua vittima preferita nella competizione; la gara di andata è stata l’unica in cui l’attaccante della Juventus ha partecipato a tre gol in una trasferta in Serie A (una rete, due assist). La prima delle quattro doppietta realizzate in A è arrivata proprio contro il Parma, entrando dalla panchina, nel 7-0 del novembre 2014.

PERICOLO GERVINHO - Gervinho ha segnato tre reti contro la Juventus in Serie A, solo contro l’Inter ha realizzato più gol nel torneo (cinque); le quattro reti dell’attaccante ivoriano del Parma in questo campionato sono tutte arrivate in trasferta".