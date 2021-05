Le statistiche di Juventus-Milan

redazionejuvenews

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato le statistiche di Juventus-Milan. Di seguito le riportiamo.

SFIDA NUMERO 172 "Questo sarà il 172° confronto in Serie A tra Milan e Juventus: i bianconeri hanno ottenuto 67 successi, contro i 50 dei rossoneri - 54 pareggi completano il quadro.

2002, ULTIMO PARI L'ultimo pareggio tra Milan e Juventus in Serie A risale al febbraio 2012 (1-1, Nocerino e Matri in gol); da allora, tre vittorie rossonere e ben 14 piemontesi.

28 VOLTE 1-1 Il punteggio più frequente tra Juventus e Milan in Serie A è l’1-1, finale di 28 incontri, l’ultimo dei quali nel febbraio 2012

85 A TORINO Sono 85 i precedenti in Serie A per la Juventus in casa contro il Milan: nel bilancio 43 successi bianconeri, 21 rossoneri e 21 pareggi.

9 DI FILA IN CASA La Juventus ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe contro il Milan in Serie A; solo contro il Foggia (11) i bianconeri hanno una striscia aperta di successi interni più lunga nel massimo campionato.

MA ATTENTI ALLE 21 ROSSONERE Il Milan è la squadra che è stata in grado di strappare più successi alla Juventus fuori casa in Serie A: 21, almeno sette in più di ogni altra (seguono Torino a 16 e Inter a 11).

JUVE, TANTI GOL La Juventus ha segnato almeno due reti in 13 partite casalinghe in questo campionato, più di ogni altra squadra.

MIGLIOR DIFESA DAL 60' La Juventus è la squadra con la miglior difesa nell’ultima mezzora di gara in questo campionato (10 gol subiti) più in generale nessuna formazione ha subito meno reti nel corso della ripresa (16, come l’Inter).

QUANTI CORNER! Juventus (204) e Milan (199) sono le due formazioni che hanno battuto più corner nella Serie A in corso – infatti, da inizio dicembre a oggi i bianconeri hanno trovato otto gol da questa situazione di gioco, più di ogni altra squadra, segue a quota sette il Milan (insieme a Inter e Benevento).

CR...9 Nella storia della Juventus, nessun giocatore ha segnato più marcature multiple di Cristiano Ronaldo in una singola stagione in Serie A (eguagliato Omar Sivori, a nove nel 1959/60)".