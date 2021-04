Le statistiche di Juventus-Genoa

Le statistiche pre-partita di Juventus-Genoa

redazionejuvenews

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo in cui elenca tutte le statistiche pre-partita di Juventus-Genoa. Di seguito le riportiamo tutte.

"La Juventus non pareggia 0-0 da 64 partite in Serie A, si tratta della striscia in corso più lunga in Serie A per una singola squadra.

JUVE 65 La Juventus ha vinto 65 dei 107 precedenti in Serie A contro il Genoa, a fronte di 21 sconfitte e altrettanti pareggi.

VINTE LE ULTIME TRE La Juventus ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in campionato, è dal 2008 che i bianconeri non registrano quattro successi di fila contro il Grifone in Serie A.

GENOANI IN GOL Il Genoa ha trovato il gol in ognuna delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Juventus: l’ultima volta in cui i rossoblù hanno registrato una striscia di partite di fila più lunga contro i bianconeri con almeno una rete all’attivo è stata tra il 1983 e il 1991 (nove gare).

IN GOL 11 VOLTE SU 12 La Juventus ha trovato il gol in 11 delle ultime 12 gare di Serie A contro il Genoa, unica eccezione il successo per 2-0 del Grifone del marzo 2019 con Ionut Radu tra i pali.

4% Tra le squadre contro cui i bianconeri hanno perso almeno una partita in casa in Serie A, il Genoa è quella contro cui la Juventus ha subito in percentuale meno sconfitte interne: 4% (2/53).

IMBATTUTI CONTRO IL GENOA DA... La Juventus è imbattuta nelle ultime 17 partite interne contro il Genoa in Serie A (13V, 4N): l’ultimo successo dei rossoblù sul campo dei bianconeri nella competizione risale a gennaio 1991 per 0-1 con la rete di Tomas Skuhravy.

EXPECTED GOALS La Juventus è la squadra che ha creato di più in termini di Expected Goals in questa Serie A (59.0 reti), mentre il Genoa è quella che avrebbe dovuto segnare di meno secondo questo modello (27.1 gol).

PALLONI IN AREA AVVERSARIA Solo l’Atalanta (32) ha giocato in media più palloni in area avversaria rispetto alla Juventus (31) nella Serie A 2020/21, dall’altra parte il Genoa è ultimo in questa graduatoria (15).

IL GENOA IN TRASFERTA Il Genoa è la squadra che ha segnato meno fuori casa in questo campionato (solo 10 reti in trasferta per i liguri)".