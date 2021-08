Le statistiche di Juventus-Empoli

Le statistiche pre-gara di Juventus-Empoli

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato tutte le statistiche pre-gara di Juve-Empoli: "La Juve riabbraccia i propri tifosi per la prima gara all’Allianz Stadium della stagione 2021/22. Di fronte troverà l’Empoli di Andreazzoli. I bianconeri arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio di Udine all’esordio, con l’obiettivo di arrivare alla sosta per le Nazionali con una vittoria. La formazione toscana, neo-promossa è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio.

79% - L'Empoli è la squadra contro cui la Juventus vanta la miglior percentuale di vittorie tra quelle attualmente in Serie A (79%), frutto di 19 successi in 24 partite (3N, 2P) – sono considerate le avversarie affrontate almeno tre volte nella competizione.

CLEAN SHEET - La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime cinque partite casalinghe giocate contro l’Empoli in Serie A: i bianconeri hanno una serie di clean sheet interne più lunga solamente contro la Reggina (sette partite, la più recente nel 2008).

300 IN SERIE A - La prossima sarà la 300ª presenza per Juan Cuadrado in Serie A - il colombiano ha segnato tre reti nelle sue ultime tre presenze in campionato, tante quante nelle precedenti 85 presenze nella competizione (registrate in quattro anni solari differenti).

Juve che come detto da mister Allegri ieri in conferenza stampa dovrà cercare di rifarsi dal "cattivo" risultato della settimana scorsa contro l'Udinese (in cui ha pareggiato 2-2) e ritrovare la vittoria per già non far scappare l'Inter e le altre big che faranno due vittorie su due partite.