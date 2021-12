Le statistiche di Bologna-Juventus

I numeri del match delle 18

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato i numeri della sfida di stasera contro il Bologna alle 18. La squadra di Max Allegri dovrà cercare di tornare alla vittoria dopo il brutto pareggio esterno contro il Venezia della settimana scorsa: partita terminata 1-1 prima con un bel gol di Alvaro Morata poi raggiunto da un grande tiro da fuori di Mattia Aramu che ha messo in pareggio i conti. Di seguito riportiamo tutti i dati della sfida di questa sera: "La Juventus è la squadra che ha ottenuto più successi in trasferta contro il Bologna in Serie A (33V, 23N, 18P). La Juventus ha vinto le ultime cinque trasferte contro il Bologna in Serie A, già striscia record per i bianconeri in casa dei rossoblù. Il Bologna è la squadra che in questo campionato ha realizzato più gol su sviluppo di corner (sette), mentre la Juventus è quella che ne ha concessi di più in percentuale da questa situazione di gioco (24%: 4/17).

Il Bologna ha subito un solo gol su corner, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato. Álvaro Morata ha realizzato tre gol in quattro sfide contro il Bologna in Serie A, inclusa una doppietta nella gara di ritorno dello scorso campionato. Adrien Rabiot non segna in Serie A dallo scorso maggio, quando andò in gol proprio al Dall’Ara contro il Bologna.

In due sfide contro il Bologna in campionato al Dall’Ara Dejan Kulusevski ha partecipato a due reti: un gol con il Parma, un assist con la Juventus. L’unica rete di Arthur in Serie A è stata proprio contro il Bologna, nella partita dello scorso gennaio. La prima rete di Moise Kean in Serie A è stata contro il Bologna nel maggio 2017, quando diventò il primo della sua annata ad andare a segno in uno dei cinque maggiori campionati europei". (juventus.com)