Le statistiche di Arthur, il nuovo faro della Juventus

TORINO – La Juventus conquista un’altra vittoria importantissima per la sua corsa in campionato. Ieri sera, infatti, i bianconeri di Andrea Pirlo hanno battuto per 3-1 in casa il Sassuolo di Roberto De Zerbi, conquistando altri tre punti fondamentali per la propria stagione. Così, infatti, hanno tenuto saldamente il quarto posto, avvicinandosi anche a Roma e Inter, che ora distano, rispettivamente, uno e quattro punti. La Juve, però, deve ancora recuperare la partita contro il Napoli che, in caso di vittoria, le permetterebbe di avvicinarsi ancora di più ai nerazzurri e al Milan capolista, che ora dista sette punti. La rincorsa al primo posto, dunque, procede spedita in questo 2021, in cui la Vecchia Signora ha iniziato a fare affidamento su diversi giocatori in più, che stanno risultando sempre più decisivi.

Ieri sera, infatti, sono andati in rete Danilo, con un missile incredibile da fuori area, e Aaron Ramsey, tornato al gol dopo tanto tempo; la rete del 3-1, invece, è stata messa a segno dal solito Cristiano Ronaldo, nonostante ieri fosse un po’ in ombra. Tra i marcatori di ieri, il difensore brasiliano è quello che sta risultando sempre più decisivo, tanto da diventare uno degli irrinunciabili per Pirlo. Tuttavia, nella sfida contro gli emiliani, anche un altro giocatore si è messo particolarmente in mostra con la sua prestazione. Stiamo parlando di Arthur Melo, centrocampista brasiliano classe 1996, arrivato a Torino dal Barcellona la scorsa estate. Il sudamericano doveva raccogliere un’eredità non indifferente, ossia quella di Miralem Pjanic; dopo i primi mesi un po’ altalenanti, finalmente sembra aver trovato la propria dimensione. Infatti, la sua prestazione di ieri ha dimostrato una crescita esponenziale. Per questo, il club bianconero, con un post su Twitter, ha voluto esaltarlo, mostrando le sue statistiche: 97% di passaggi completati, 56 passaggi offensivi e 102 tocchi di palla. Dei numeri incredibili quelli di Arthur, che fanno di lui il nuovo faro della Juventus. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<