Le statistiche della finale di Coppa Italia

Bianconeri questa sera in campo

La Juventus scenderà in campo questa sera nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta . Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la partita e le statistiche relative alle sfide contro la Dea e delle finali giocate in questi anni.

"SEDICI IN COPPA Sono 16 i precedenti in Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: sei successi bianconeri contro quattro della Dea - sei pareggi completano il quadro.

VENTESIMA FINALE La Juventus giocherà la sua 20ª finale di Coppa Italia e finora ha alzato il trofeo in 13 occasioni, entrambi record nella competizione.

BIANCONERI IN COPPA La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 17 partite di Coppa Italia (12V, 4N), 0-3 proprio contro l'Atalanta nei quarti di finale dell'edizione 2018/19.

SI SEGNA TARDI Tutti i gol segnati dall’edizione 2017/18 in avanti in finale di Coppa Italia sono arrivati dal 56° in avanti.