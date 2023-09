Le reazioni social dopo la vittoria al Castellani / “Chiesa c’è!”

Tante le emozioni di ieri sera che hanno portato alla vittoria della Juventus che torna al successo contro gli uomini di Paolo Zanetti. Per riassumere in breveil sunday night della Vecchia Signora al Castellani: due gol fatti e due annullati, 2 pali, un rigore sbagliato da Vlahovic e qualche occasione sprecata.

Tuttavia la serata di ieri lascia anche un po' di amaro in bocca per lo stato di salute di Paul Pogba che tiene tutti col fiato sospeso. In attesa degli esiti degli esami ai quali verrà sottoposto il centrocampista francese nelle prossime ore, intanto il popolo juventino si gode il terzo posto in classifica prima della sosta nazionali. Il 2-0 inflitto ai toscani infiamma il web.